16日（木）午後も全国的に晴れて、東海から西で25℃以上の夏日地点が続出しそうです。東京都心でも昼過ぎにかけて、25℃近くまで上がるでしょう。ただ、関東や東北南部は大気の状態が不安定で、夕方にかけて一部でにわか雨や雷雨がありそうです。なお、関東は昼過ぎから夜にかけて気温が下がるので、今は暖かく感じても油断はできません。17日（金）も広く晴れますが、午後は太平洋側で次第に雲が広がりそうです。北日本や北陸は16