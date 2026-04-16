【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場「リブート」の公式X（旧Twitter）が、4月14日に更新された。俳優の松山ケンイチに関する裏話を明かし話題を呼んでいる。【写真】「リブート」41歳人気俳優、入念リハ中の1コマ◆鈴木亮平主演「リブート」本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山）が、自らの潔白を証明するため、愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（