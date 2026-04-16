調査会社の分析で、アメリカにおけるPlayStation 5の売り上げが2026年3月最終週に急増したことが分かりました。4月2日より実施される値上げの前に消費者が購入を決断したものだと考えられています。Unsurprisingly, US weekly unit and $ sales of PlayStation 5 hardware reached 2026 highs during the week ending April 4th, as price increases loomed.US spending on video game hardware for the week nearly doubled when