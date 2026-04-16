NHK連続テレビ小説「風、薫る」でヒロイン・一ノ瀬りん役をつとめる、俳優の見上愛さん（25）が2026年4月12日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。阪神競馬場へ見上さんは、「本日は、桜花賞のプレゼンターとして阪神競馬場にお邪魔しました！」といい、淡いピンク色のワンピースを着たショットを含む2枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、淡いピンク色のロングワンピースを着用。うっす