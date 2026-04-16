東北本線の郡山→盛岡308.6kmを走行JR東日本とJR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、2026年6月7日（日）に東北本線の郡山→盛岡間でHB-E300系気動車「ひなび（陽旅）」を使用した団体臨時列車を運行します。【画像】長い！これが東北本線「走行距離300km超え列車」の運行時刻です「ひなび（陽旅）」は2023年12月に登場した2両編成の観光列車。通常は盛岡〜花巻〜釜石、盛岡〜宮古、八戸〜大湊で運行されています。今回は今年