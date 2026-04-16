朝のうちは関東〜東北の太平洋側を中心に雨が残る所もありますが、日中は天気が回復し、広く日差しが届きそうです。特に西日本で良く晴れて、洗濯日和となるでしょう。関東も日差しが届きますが、午後は大気の状態が不安定で、急な雨や雷雨があるかもしれません。気温は、日中良く晴れる東海から西を中心にきのうより高くなりそうです。名古屋は27℃まで気温が上がり、6月上旬並みの暑さとなるでしょう。東京も最高気温25℃と夏日