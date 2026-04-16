UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 バイエルン・ミュンヘンとレアル・マドリードの第2戦が、4月16日04:00にアリアンツ・アレーナにて行われた。 バイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、セルジュ・ニャブリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジ