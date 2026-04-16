【ローマ共同】イタリアのメローニ首相は15日、ローマでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。メローニ氏は共同記者発表で、無人機の共同生産など防衛分野の協力を強化する方針を表明した。イタリア国防省によると、両国は防衛協力に関する枠組み策定に取り組んでいるという。ウクライナは14日、ドイツと無人機の共同生産を含む防衛協定に合意。ゼレンスキー氏は侵攻するロシアとの戦闘で培った無人機や電子戦の経験を共