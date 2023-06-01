【バニーガーデン2】 4月16日 発売 価格：3,480円 CEROレーティング：D（17才以上対象） qureateは、Nintendo Switch/Steam用続・心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン2」を4月16日に発売する。価格は3,480円。Switch版は、5月7日23時59分までは10%オフの3,132円で購入できる。 本作は、紳士たちの憩いの場「バニ&#