【あつまれ どうぶつの森 × 東急リゾートタウン蓼科自然をめぐろう たてしなの森】 4月18日～7月20日 開催予定 長野県茅野市の高原エリア、蓼科にあるリゾート「東急リゾートタウン蓼科」。4月18日より、このエリア一帯で任天堂の「あつまれ どうぶつの森」とのコラボレーションイベントが実施される。今回開催に先駆けてイベントの一端を体験できたので、その模