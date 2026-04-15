女子ゴルファーの竹村真琴が１５日、インスタグラムを更新。ＫＫＴ杯バンテリン・レディース（１７日開幕、熊本空港ＣＣ）の「前夜祭」で着用した女子ゴルファーたちの衣装を投稿し、ＳＮＳで反響を呼んだ。安田祐香は長い髪を下ろして黒いシャツに、白のショートパンツに白のブーツというツートンコーデ。渋沢莉絵留は髪をまとめて白のスカートにジャケットを羽織り、首にスカーフを巻いて笑顔を見せた。吉田鈴は白い上着に