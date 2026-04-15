記事ポイント第一酵母が3種のベリーを発酵させた春夏限定の天然酵母ドリンクを発売コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525が1杯20mlで10億の酵母と74mgのポリフェノールを補給コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525が水割りや炭酸割り、ヨーグルトなどで楽しめる 第一酵母が、春夏の菌活や腸活、美活を意識する人に向けた限定ドリンクを発売します。コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN