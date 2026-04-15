発酵ベリーの春夏美容習慣！ 第一酵母「コーボンマキベリー＆ビルベリーライフプラスN525」

記事ポイント 第一酵母が3種のベリーを発酵させた春夏限定の天然酵母ドリンクを発売コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525が1杯20mlで10億の酵母と74mgのポリフェノールを補給コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525が水割りや炭酸割り、ヨーグルトなどで楽しめる 第一酵母が3種のベリーを発酵させた春夏限定の天然酵母ドリンクを発売コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525が1杯20mlで10億の酵母と74mgのポリフェノールを補給コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525が水割りや炭酸割り、ヨーグルトなどで楽しめる

第一酵母が、春夏の菌活や腸活、美活を意識する人に向けた限定ドリンクを発売します。

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、天然酵母にマキベリー、ビルベリー、ブルーベリーを組み合わせた青い発酵ドリンクです。

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、毎日の習慣に取り入れやすい希釈タイプで登場します。

第一酵母「コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525」

発売日：2026年4月15日(水)価格：4,536円(税込)内容量：525ml(約26回分)販売場所：バラエティショップ、薬局、エステサロン、公式ホームページ

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、善玉菌の天然酵母に3種のベリーを配合して発酵させた春夏限定の天然酵母飲料です。

第一酵母が2015年から展開している人気の限定商品で、2026年で発売12年目を迎えます。

発酵の特長

酵母量：1杯20mlあたり10億ポリフェノール量：1杯20mlあたり74mgベリーの種類：マキベリー、ビルベリー、ブルーベリー原材料：果実(りんご、白ぶどう、赤ぶどう、ブルーベリー)、砂糖(てん菜(北海道))、天然酵母、マキベリー濃縮果汁、ビルベリー濃縮果汁無添加：着色料・保存料・香料無添加

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、りんご、白ぶどう、赤ぶどうを1年熟成させた発酵液をベースにしています。

マキベリー、ビルベリー、自社発酵のブルーベリーが、シリーズNo.1のポリフェノール量を実現します。

楽しみ方

基本の飲み方：原液20mlを水またはお湯で6〜7杯に薄めるアレンジ：豆乳、牛乳、紅茶、炭酸水で割る食べ方：ヨーグルトにかける

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、濃縮原液を好みの飲み物に加えて手軽に楽しめます。

3種のベリーの芳醇な味わいが、朝の1杯やお風呂上がりのリフレッシュにも向きます。

ボトルデザイン

サイズ：約縦252mm×横94mm×奥行94mm内容量：525ml

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、約26回分をまとめて使えるボトルタイプです。

春夏限定らしい爽やかな印象のデザインが、毎日の健康習慣を気分よく続けやすくします。

第一酵母のものづくり

第一酵母は、1950年から静岡県伊豆の国市で果物を独自発酵させた天然酵母ドリンクを製造販売しています。

コーボンNシリーズは、発酵文化を生かした商品で健康と美容を支えるブランドとして展開しています。

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は、菌活や腸活に加えて、春夏の美容習慣も一緒に整えたい人に取り入れやすい1本です。

希釈タイプのため、毎日の飲み方を気分に合わせて変えやすい点も魅力です。

春夏だけの限定生産なので、ベリーの風味と発酵の組み合わせを試したい人は早めのチェックが向きます。

コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525の紹介でした。

よくある質問

Q. コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525はいつから買えますか？

A. コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は2026年4月15日(水)から数量限定で販売しています。

Q. コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525はどこで買えますか？

A. コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525はバラエティショップ、薬局、エステサロン、公式ホームページで販売しています。

Q. コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525はどうやって飲みますか？

A. コーボンマキベリー&ビルベリーライフプラスN525は原液20mlを水またはお湯で6〜7杯に薄めるほか、豆乳や牛乳、紅茶、炭酸水で割ったりヨーグルトにかけたりして楽しめます。

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