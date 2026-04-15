JRAは、ダミアン・レーン騎手に短期騎手免許を交付すると発表した。期間は4月18日から6月17日まで。レーン騎手はオーストラリア出身。現地VIC地区でリーディング上位の常連として活躍し、2024年以降もジョージライダーステークス、TJスミスステークス、コーフィールドギニーなどG1を多数制覇。【天皇賞・春】レーン騎乗 ヘデントールがG1初制覇大活躍が期待されるレーン2025年には香港のクイーンエリザベス2世カップ、日本の