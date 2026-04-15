大塚製薬の男性社員（当時３１歳）が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因だとして、男性の両親が国を相手取り、労災申請を認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁（須賀康太郎裁判長）は１５日、労災と認め、処分の取り消しを命じた。判決によると、男性は２００９年に入社。１６年に長崎市の出張所に配属され、飲料の営業などを担当していたが、１８年にうつ病となり、その影響で自殺した。判決は