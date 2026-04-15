「クロスオーバーSUV＋BEV」へと生まれ変わったインサイト2026年3月5日、ホンダは同年春に発売を予定している新型「インサイト」に関する情報を発表しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。1999年9月、初代インサイトがデビューしました。先進のスタイリングと2シーターパーソナル空間の具現化、そして「パワーユニットの高効率化」「空力性能の追求」「車体の軽