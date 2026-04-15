「スバル360」の再来!?現代の軽自動車市場を見渡すと、室内空間の広さを追求したスーパーハイトワゴンが主流となり、街中で見かけるクルマの姿もどこか似通ったものになっています。そんな中で、多くのクルマ好きが「今こそこんなクルマが欲しい」と熱い視線を送る一台があります。それが、1997年の「第32回 東京モーターショー」でスバルが発表したコンセプトカー「エルテン」です。【画像】超カッコいい！ これが「スバル360