お笑いコンビ「家族チャーハン」が14日、それぞれのXでコンビの解散を発表しました。【映像】コンビ解散を発表した「家族チャーハン」今年2月に体調不良のため、休養を報告していた大石さん（33）は「長い間、体調不良による休養で多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」とまずは謝罪。続けて、今月19日に東京・神保町よしもと漫才劇場で行われる同期ライブへの出演をもって、コンビを解散する