春を迎えるごとに「季節の進みが早くなっている」と感じますが、今年もやはり例外ではありません。4月前半は全国的に気温が高く、北海道や関東甲信、沖縄など、平年より3℃以上高かった地域があります。最新の1か月予報によると、この先も東・西日本を中心に、気温の高い日が多くなる予想です。16日（木）は東海から西で気温が上がり、25℃以上の夏日の所があるでしょう。その後、19日（日）には関東あたりで25℃を超えるようにな