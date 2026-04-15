記事ポイント株式会社LINKI’N FELLOWSのE資格講座が給付金対象になり、実質負担を抑えて学べます。eラーニング形式の講座が、講義動画とPython演習で実装力まで身につけられます。講座修了でE資格の受験資格を取得でき、AI分野の学び直しを進めやすくなります。 LINKI’N FELLOWSが実施する「元脳科学研究者と学ぶE資格講座(eラーニング形式)」が、Reスキル講座認定と専門実践教育訓練給付制度の対象になっています。AIや深