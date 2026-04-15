記事ポイントクエストが事業ブランド「Unite」を立ち上げ、業務知識とテクノロジーを結ぶ価値提供を打ち出します。Uniteが製造業や金融、コンテンツ産業などで培った現場理解をもとにした支援方針を示します。Uniteが2026年5〜6月頃にAI関連サービスの発表を予定し、今後の展開にも注目が集まります。 クエストが、事業ブランド「Unite（ユナイト）」を立ち上げます。Uniteは、現場で培った業務知識とテクノロジーを結び、お