【Buffaloes Inside】オリックスの曽谷龍平投手が、初めての侍JAPANメンバーとして参加したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、自らの現在地を知り新たなスタートを切った。「全然、足りないです。どれだけ無知だったのか。これを機に大きくなります」。曽谷が目を輝かせた。曽谷は奈良県斑鳩町出身。明桜高（秋田）、白鷗大から2022年ドラフト1位でオリックスに入団。右打者の内角を突く鋭いスライダーを