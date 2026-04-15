記事ポイント全肉祭が東京都江戸川区で初開催され、全国各地のグルメを食べ比べできます。約70店舗と200アイテム以上のメニューがそろい、2日間たっぷり楽しめます。無料体験ブースや大型エアー遊具、観覧無料のステージもあり、家族で過ごしやすいイベントです。 全肉祭が、東京都江戸川区の大島小松川公園自由の広場で初開催されます。全国各地の美食が集まる大型野外グルメイベントとして、肉料理を中心に幅広い味を楽しめ