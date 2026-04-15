きょう15日（水）は、日本の南の前線や低気圧の影響により、朝から西日本を中心に雨が降っています。この雨の範囲は、きょうの夜にかけて広がっていく見込みです。午前中晴れ間のあった東日本や東北南部などでも雨が降りだし、特に関東では深夜に本降りの雨となるでしょう。帰宅が遅くなる方は、長傘があると良いかもしれません。あす16日（木）は、東日本から北日本の太平洋側では午前中までにわか雨の残る所がありますが、その後