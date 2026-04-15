UCCグループで業務用サービス事業を展開するUCCコーヒープロフェッショナルは、コーヒーの単価アップに向けて多様な付加価値の提案を行っている。UCCコーヒープロフェッショナルの加藤勝彦社長3月24日、業務用展示商談会「UCC Smile Festa 2026」の東京会場で取材に応じた加藤勝彦社長は「コロナ禍以降は外食に対して、非日常的なもの、外でないと食べられないものを求めるマインドが高まっていると考えている。シーンや嗜好に