ドナルド・トランプ大統領がオーナーを務めるThe Trump Organizationによる携帯電話サービスTrump Mobileから販売される金ピカスマートフォン「T1 Phone」の新しい見た目が公開されました。Trump Mobile - Wireless Service Providerhttps://enroll.trumpmobile.com/device-detail/Ml8xThe new Trump Phone design is here | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/911503/trump-mobile-t1-phone-redesign-new-website「T1 Phone