お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。過去に98年4月から半年間、TBS系で放送されていた「はばたけ!ペンギン」の話題で盛り上がった。4月に番組開始30年を迎え、今放送のゲストはココリコ田中直樹（54）と遠藤章造（54）。爆笑問題の2人は「はばたけ−」でココリコと共演。アンティークショップの主人（関口宏）と