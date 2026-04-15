【梶原一騎×真樹日佐夫×大山倍達 「伝説のベストセラー」を創った漢たち】#1NHKスペシャル「ジャニー喜多川“アイドル帝国”の実像」はガス抜きか今年、生誕90年を迎えた大ヒットメーカーの漫画原作者・梶原一騎。その実弟で存在感を示した真樹日佐夫、そして「空手バカ一代」の主人公であり、極真空手を創設した大山倍達──3者は、作品を通じ、一言では言い尽くせない深い関係性を築いていた。その愛と反目をノンフィクショ