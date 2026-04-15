黒島結菜主演の映画『未来』のイメージソングが、Uruの「さすらいの唄」に決定。併せて、同曲が流れる、愛と祈りが交錯するファイナル予告映像が解禁された。【動画】Uruのイメージソングが導く救い――『未来』ファイナル予告映像湊かなえの同名小説を瀬々敬久監督が映画化する本作は、二組の“男女”、一つの“愛”の物語。声にならない痛みを抱えて生きる人々の“見えない声”に寄り添い、社会の陰に潜む痛みとかすかな光を