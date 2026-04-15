同じ職場で働いていても、雇用形態の違いで待遇に差があるのはよくある話だ。しかし、あまりにもあからさまな差を見せつけられれば、誰だって働く気は失せるだろう。東京都の50代女性（ITエンジニア／年収350万円）は、派遣社員としてソフトウェア検証の業務に就いている。日頃から社員との働き方の違いに不満を抱いていたようだが、会社側の無神経な行動により完全に愛想が尽きた様子だ。（文：篠原みつき）「ありえないぐらいに