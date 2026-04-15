「派遣は時給上がらないのに」社員の給与アップを目の前でアナウンスする会社　在宅勤務の可否でも“身分差”を痛感

同じ職場で働いていても、雇用形態の違いで待遇に差があるのはよくある話だ。しかし、あまりにもあからさまな差を見せつけられれば、誰だって働く気は失せるだろう。

東京都の50代女性（ITエンジニア／年収350万円）は、派遣社員としてソフトウェア検証の業務に就いている。日頃から社員との働き方の違いに不満を抱いていたようだが、会社側の無神経な行動により完全に愛想が尽きた様子だ。（文：篠原みつき）

「ありえないぐらいに在宅で仕事している」正社員たち

女性の職場では、正社員と派遣社員の間で待遇に大きな壁があるようだ。

「派遣は在宅勤務できないのに、社員がありえないぐらいに在宅で仕事しているところ。あとこんなに休めるのってくらい休みまくっているところ」

セキュリティや業務内容の都合で派遣のテレワークが制限されるケースはあるだろうが、社員ばかりが目に見えて厚遇されていれば不公平感も募る。さらに、女性のモチベーションを底まで引き下げる出来事があった。

会社側は、わざわざ派遣社員もいる場でこんな発表をしたという。

「あと派遣は時給が上がらないのに、社員は全員給与が上がっていることを派遣がいる前でアナウンスしていて、一気に気持ちが冷めた」

時給が据え置かれている派遣社員の目の前でわざわざ発表するのは、無神経と批判されても仕方ないだろう。

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