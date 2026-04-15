映画『バナ穴 BANA_ANA』キービジュアル（C）2026 BANA_ANA Film Partners 稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』の公開が決定した。本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。新しい地図映画『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年初夏にグランドシネマサンシャイン池袋ほかで公開することになった。【