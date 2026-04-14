元NGT48の本間日陽(26)が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】シースルーで美カーブもくっきり 撮り下ろしのグラビアは約2年ぶりという本間。自身のインスタグラムでは小さめ衣装で腕を上げて脇を見せたショットや肩ひもなしの水色衣装姿などを披露した。「久しぶりのグラビア過去イチ大人っぽいグラビアになってると思います」と自信をのぞかせた。 「週プレ」