【ポケモン×ガストコラボ】 4月14日 公開 ガストは公式Xアカウントにて、ポケットモンスターとのコラボとおぼしき画像を4月14日に公開した。 当初は4つの色を公開するに留めていたものの、ファンの間ではポケモンとのコラボとするコメントが多くみられた。そして今回タイプのマークととれる画像を投稿したため、信憑性が高まった形となる。 また、今回「でんき」、「ほの