15日（水）は前線や低気圧の影響により、西日本から東日本にかけて西から雨の範囲が広がるでしょう。北日本も雲が広がりやすく、夜を中心に雨の降る所もありそうです。南西諸島は概ね晴れますが、昼前までは一部で雨が残るでしょう。最高気温は全国的に14日（火）と同じくらいか低くなる見込みです。また、関東では夜に雨脚の強まる所がありそうです。お帰りが遅くなる方は足元や運転にはお気をつけください。13日（月）には青森で