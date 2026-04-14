県によりますと、14日(火)16時現在、注意報が発表されているのは新潟県内の19市町村です。 新潟市、長岡市、柏崎市、小千谷市、燕市、糸魚川市、妙高市、上越市、阿賀野市、佐渡市、南魚沼市、胎内市、弥彦村、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、粟島浦村、十日町市、津南町 林野火災注意報は、降水量の少なさや乾燥などにより火災が発生・延焼しやすい状態のときに発表されるものです。県内では、2025年2月に岩手県で発生した