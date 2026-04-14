東京市場まとめ 1.概況 日経平均は582円高の57,085円と反発して取引を開始しました。米国とイランの停戦協議が継続するとの期待感から、前日の米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。中でも、半導体などのハイテク株が上昇したことで日経平均も寄付きから上げ幅を拡大して推移しました。幅広い銘柄に買いが入り、前場は引け間近の11時11分に1,477円高の57,979円でこの日の高値をつけた後、1,346円高の57,849円で取引を終えま