航空機内に持ち込むモバイルバッテリーについて、今月24日からルールが変更され、持ち込める数は2個までとなり、機内では使用はできなくなります。【映像】モバイルバッテリーの機内での“新ルール”金子恭之国土交通大臣「モバイルバッテリーは2個まで、機内で充電しない、機内で使用しないという3点を、4月24日来週の金曜日に国内線および日本を発着する航空便から追加で求めることとします」モバイルバッテリーは、航空機内