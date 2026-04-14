【第64回静岡ホビーショー】 5月13日～17日 開催予定 会場： ツインメッセ静岡 静岡市駿河区曲金3-1-10 コトブキヤは、第64回静岡ホビーショーでの展示情報を5月13日9時30分にWebでも公開すると発表した。 コトブキヤは例年、静岡ホビーショーで多数の新作プラモデルを展示。今回は「無限邂逅メガロマリア」より「