【青学大・原晋監督「マンスリー大作戦」】#14【前回を読む】箱根でワッと盛り上がった長距離人気の火種を絶やすのはもったいない我が青山学院大に女子駅伝チームが発足しました。4日に相模原キャンパスで記者会見を開いたのですが、その模様をメディアを通してご覧いただいた人も多かったと思います。改めて青学大女子駅伝チーム創設の真意を語らせてもらいます！◇◇◇駅伝女子チームの立ち上げの話は6、7年前に