RIZAPグループが14日、コンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」において、「1年間で世界最多となる1020店舗の24時間営業ジムを出店した」実績がギネス世界記録に認定された。これに合わせ、驚異的な出店スピードとコスト効率を実現した独自の店舗開発スキームを外販する新会社「RIZAP建設」を、本格始動したことを発表した。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ建設業界の深刻な課題解決に役立てるべく、新