きょう未明、山形市で住宅が全焼する火災があり焼け跡から１人の遺体が発見されました。この家に住む６０代の男性と連絡が取れない状態で警察が遺体の身元の確認を急いでいます。 【画像】深夜に勢いよく上がる炎 警察によりますと、きょう午前０時ごろ山形市江南で「建物が燃えています」などと近所の人から消防に通報がありました。 火災が起きたのは鈴木雅善さん（６８）の住宅で、火はおよそ１時間半後に消し止められました