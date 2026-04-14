4月14日（現地時間13日）、「WNBAドラフト2026」が行われ、ENEOSサンフラワーズの田中こころが、ゴールデンステイト・ヴァルキリーズから全体38位で指名を受けた。 WNBAのドラフトにおいて日本人選手が指名されるのは、1997年にサクラメント・モナークスから2巡目全体14位で指名された萩原美樹子氏（東京羽田ヴィッキーズヘッドコーチ）以来の快挙となる。契約が順調に進めば、萩原氏