焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」は、2026年4月13日から5月18日までの期間限定で、ランチタイムの食べ放題対象コースを200円値下げする「生活応援キャンペーン」を実施しています。ドリンクバーなども時間無制限で利用できる4月13日から5月18日までの期間、16時までに注文するとランチタイムの食べ放題コース料金が200円引きで楽しめます。対象のコースは「大感激コース」「じゅうカルコース」「牛タンプレミアムコース」の3種