アテックスは4月25日、コンパクトサイズの低周波治療器「低周波治療器 コランゼ（AX-HK940）」を発売する。価格は9900円。●コードレス式で準備も簡単 日々の生活に取り入れやすい新製品は、直径5cm、厚み1.9cm、27gの小型・軽量ながら、本格的な治療が可能な低周波治療器。手のひらに収まるサイズで、治療パッドとコントローラーを一体化したコードレス設計のため、粘着パッドを貼るだけですぐ使える。操作は電源ボタンで3