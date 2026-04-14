きょう14日（火）は日本の南に停滞する前線に近い西日本で雨が降るでしょう。特に九州は昼前後から広く雨で夕方は強まるところもありそうです。夜にかけて雨の範囲が近畿地方まで広がる見通しです。東日本から北日本は日中広く晴れるでしょう。夜は東日本では雲に覆われて、内陸の地域などで雨が降りそうです。予想最高気温は雨予想の西日本は平年並みでしょう。東日本から北日本は5月並みのところが多く、関東甲信では25度近くま