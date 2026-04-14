チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する古橋亨梧は、インパクトを残すことができないまま、ひと足先にシーズンを終えることになった。再びそのユニホームを纏うことはあるのだろうか。昨年１月にセルティックを離れてから、31歳のFWは苦境が続いている。レンヌでの半年間は出場機会を得られず、今季からバーミンガムに移籍。だが、期待された得点力を見せられずに出番が減少。今月、以前からの問題だ