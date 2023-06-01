「100％、彼は最後の出場を終えた」“今季終了”の日本人FW、現地識者は放出を確信「残念ながら移籍がうまくいかなかった」

「100％、彼は最後の出場を終えた」“今季終了”の日本人FW、現地識者は放出を確信「残念ながら移籍がうまくいかなかった」