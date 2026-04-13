『音道楽 LIVE2026〜初夏の宴〜』 ライブイベント『音道楽 LIVE2026〜初夏の宴〜』が、５月22日に兵庫・GLION ARENA KOBEで開催される。第一弾アーティストとして11人組グローバルボーイズグループ・INIと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が発表された。1968年に前身の「全日本有線放送大賞」として放送開始し、昨年で57回目を迎えた「ベストヒット歌謡祭」をはじめ、読売テレビはこれま