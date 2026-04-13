

『音道楽 LIVE2026〜初夏の宴〜』

ライブイベント『音道楽 LIVE2026〜初夏の宴〜』が、５月22日に兵庫・GLION ARENA KOBEで開催される。第一弾アーティストとして11人組グローバルボーイズグループ・INIと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が発表された。

1968年に前身の「全日本有線放送大賞」として放送開始し、昨年で57回目を迎えた「ベストヒット歌謡祭」をはじめ、読売テレビはこれまでも音楽を愛する放送局として様々なコンテンツを届けてきた。そんな読売テレビが「西から音楽シーンを盛り上げる」をコンセプトに発足させた音楽プロジェクトが「音道楽」。

2024年7月にレギュラー放送を開始した音楽番組「音道楽√（読み：おとどうらくルート）」、昨年5月31日に大阪・関西万博会場から世界で初めて音楽番組を生放送した「Daiwa House Special 音道楽 EXPO」と、様々な形でアーティストと音楽を届けてきた「音道楽」プロジェクトだが、５月22日に２回目となるライブイベント『音道楽 LIVE2026〜初夏の宴〜』の開催が決定した。

昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽 LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催、キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し大好評を博した。『音道楽 LIVE2026〜初夏の宴〜』には第一弾アーティストとして、2025年年間 Billboard JAPAN シングル・セールス・チャートで首位に輝き、さらに勢いを加速し続ける11人組グローバルボーイズグループ・INI、ストリーミングやMV、TikTokをはじめとするSNSなど多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が決定。また会場も昨年からスケールアップしたGLION ARENA KOBEに決定した。

ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えた、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。さらに第二弾アーティストについても近日の発表を予定している。【イベント概要】■イベント名：『音道楽LIVE2026 〜初夏の宴〜』■日時：2026年５月22日（金）18時00分 開演（17時00分 開場）■会場：GLION ARENA KOBE■料金（税込）：S席12000 円／A席 9000 円【出演者】INI、＝LOVE ほか